Üniversite öğrencisinin öldüğü kaza davasında karar

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kullandığı otomobille çarptığı 20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık U.B.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Yaren Büyükölmez'in anne ve babası da hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık U.B.Ç, çok üzgün olduğunu belirterek, kasti bir hareketi olmadığını, kendisinin de bir ablası bulunduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep vermek" suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın saatte 150 kilometre hızla gerçekleştiğinin tespit edildiği anlaşıldığından yarı oranında artırım yapan mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı üçte biri oranında düşürerek tekrar 6 yıla indirdi. Sanığın mahkemedeki saygılı tutumu ve pişmanlığını göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık, U.B.Ç. kararla birlikte tutuklandı.

- "5 yıl ceza çok az"

Karar sonrası açıklama yapan Yaren Büyükölmez'in babası Timur Büyükölmez, hiçbir şeyin kızlarını geri getiremeyeceğini, karşı tarafın 5 yıl sonra tekrar çocuklarını göreceklerini, yaşadıkları acının tarif edilemeyeceğini ifade ederek, bundan sonra verilen cezaların daha ağır olmasını istediklerini söyledi.

Duruşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan anne Müjgan Büyükölmez ise 26 Ocak'ın kızının doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Yüreğimiz yanıyor bizim. Onların da yanmasın, bizim de yanmasın. 5 yıl ceza çok az, caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Benim kızım bir ablaydı." dedi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.B.Ç'nin kaza tarihinde 16 yaşında olduğu belirtilmişti.

Sanık U.B.Ç'nin 23 Şubat 2018'de aracıyla saatte 150 kilometre hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca yandan sürttüğü, daha sonra da refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlatılan iddianamede, sanığın kullandığı aracın karşı şeride geçmesiyle diğer yönden gelen Yaren Büyükölmez'in kullandığı otomobile çarparak ölümüne, daha sonra arkadan gelen Sevda Civelek'in kullandığı aracın da ön kısmına çarparak yaralanmasına neden olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, U.B.Ç'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.