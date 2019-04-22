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Üniversite öğrencisinin ırmakta kaybolması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:12
Üniversite öğrencisinin ırmakta kaybolması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı.

Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde Köprüçay'a giren ve akıntıda kaybolan üniversite öğrencisi Bekir Hekim (24) için arama çalışmalarına devam edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekiplerinden 15 dalgıçın katıldığı arama çalışmalarını Bekir Hekim'in ailesi ve yakınları da endişeyle takip etti.

Çalışmaların başlamasından yaklaşık bir saat sonra Hekim'in cansız bedeni, Oluk Köprü'nün 100 metre aşağısında kayalıkların altına sıkışmış şekilde bulundu.

Dalgıçların, botla ırmak kenarına çıkardığı ceset, incelemenin ardından morga götürüldü.

Ankara Üniversitesinden bir grup, öğrenci kamp yapmak için Köprülü Kanyon Merkezi'ndeki Beşkonak Mahallesi'ne gelmiş, öğrencilerden Bekir Hekim, serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Hekim'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:12
  1. Antalya
  2. arama çalışması
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  4. Köprüçay
  5. Manavgat

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