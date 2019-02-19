Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanığın tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile maktulün babası Abuzer, annesi Sabiha ve ağabeyi Mehmet Sait Fırat ile tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapıldığı sırada maktul Fırat'ın annesi Sabiha Fırat, sanıklara tepki gösterince Mahkeme Başkanı'nın uyarısı üzere duruşma salonundan çıkarıldı.

Sanık Karakuş, savunmasında, üzerinde kan lekesi olduğu iddia edilen tişörtün kendisine ait olduğunu söyledi.

Tişört üzerindeki lekelerin ne lekesi olduğunu bilmediğini ileri süren Karakuş, söz konusu tişörtün üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından kriminal inceleme yapıldığını ifade etti.

Diğer sanıklar Tavut ve Çetin de gelen belgeler ve savcılık mütalaasına ilişkin eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık ve avukatların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalinin olması, delillerin büyük ölçüde toplanması, sanıkların kaçma ve saklanma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 25 Haziran'a ertelendi.

- Olay



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin, durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Karakuş, Tavut ve Çetin tutuklanmış, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmış, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler yeniden tutuklanmıştı.



Yürütülen soruşturmada 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile cezalandırılması isteniyor.