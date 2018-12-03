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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:14
Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:14
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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