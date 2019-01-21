Üniversite öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta tıp fakültesi öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldüren, annesini yaralayan üniversite öğrencisi tutuklandı. Devegörmez Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa A'yı bıçaklayarak öldüren, annesini hafif yaralayan zanlı Hasan A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi zanlı Hasan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'ndeki apartmanda üniversite öğrencisi Hasan A, mutfakta temizlik yapan annesi Fatma A. ile bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın ardından annesini boğazından bıçakla hafif yaralamıştı.

Hasan A, diğer odada ders çalışan ve kavgayı duyunca mutfağa gelen kardeşi Sefa A'yı da bıçaklamıştı. Anne ve oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Sefa A. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Annesi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı Hasan A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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