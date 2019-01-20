0553 313 94 23

Üniversite öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Tokat'ta tıp fakültesi öğrencisi kardeşini öldüren, annesini de yaralayan zanlı gözaltına alındı

20 Ocak 2019 Pazar 18:23
Üniversite öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldürdü

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir üniversite öğrencisi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde bir apartmanda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan A, mutfakta temizlik yapan annesi Fatma A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Hasan A, annesini boğazından bıçakla hafif yaraladı.

Hasan A, diğer odada ders çalışan ve kavgayı duyunca mutfağa gelen kardeşi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa A'yı da bıçakladı.

Anne ve oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Hasan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:23
  1. cinayet
  2. kardeş
  3. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar ve TSK'nin komuta kademesi Afrin kahramanlarıyla bir araya geldi
    1. Akar ve TSK'nin komuta kademesi Afrin..
    2. Çorum'da 3 kamyondan akü çalan..
    3. Yangında kalbi duran köpek, kalp..
    4. BM, Libya'nın güneyinde silahlı..
    5. Motosikletle önce yayaya, sonra..
    6. Sudan'ın Umdurman kentinde gösteriler..
    7. Otomobilin çarptığı anne ve oğlu..
    8. AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i..
    9. Iğdır'da Bizans dönemine ait 2 bin 560..
    10. Ataşehir'de silahlı saldırı
    11. AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı
    12. Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan..
    13. Sağlık görevlilerinin karda hasta..
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Hasta kadını, karla kaplı yolda 500..
    16. Milli boksör kazada yaşamını yitirdi
    17. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    18. TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları..
    19. Sivas'ta 106 köy yolu ulaşıma kapandı
    20. Bursa’da zabıtalar, küçük kızı..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?