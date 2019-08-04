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Üniversite öğrencisi beyin kanamasından öldü

Gaziantep’te üniversite öğrencisi genç, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 10 gün son yaşamını yitirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:12
Üniversite öğrencisi beyin kanamasından öldü

Gaziantep’te üniversite öğrencisi genç, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 10 gün son yaşamını yitirdi.


Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Hüseyin Ayrıç’ı, 10 gün önce Kavaklık Mahallesi’ndeki evinde oturduğu sırada şiddetli baş ağrısı tuttu. Durumu kardeşine bildiren Ardıç, çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Burada beyin kanaması geçirdiği saptanan genç, ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi gören talihsiz genç, 10 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.


Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Ayrıç’ın cenazesi, ailesi tarafından hastanenin morgundan alındı. Ayrıç’ın cenazesi öğle namazını müteakip Bahaaddin Nakıpoğlu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:12
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