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Üniversite öğrencisi Berfin'in katiline 45 yıl hapis

Bolu'da üniversite öğrenicisi kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:34
Üniversite öğrencisi Berfin'in katiline 45 yıl hapis

BOLU (AA) - Bolu Gerede Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berfin Yıldız'ı 3 yıl önce başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Cihan Kaycı'ya 45 yıl hapis cezası verildi.

Gerede ilçesinde 10 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız'ı tabanca ile başında vurarak öldürmek ve A.B'yi yaralamak suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Kaycı'nın karar duruşması yapıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan Kaycı, "Bu olay nedeniyle çok büyük üzüntü içindeyim. Kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemem. Ben bunu tasarlayarak ya da planlayarak yapacak kadar canavar değilim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği Kaycı'nın cezasını iyi hal durumundan 25 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanığı, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarını da ekleyerek 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:34
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