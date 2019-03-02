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Üniversite öğrencisi, başkan adayı oldu

Elazığ’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Miraç Kodat, Akçakiraz Belde belediye başkan adayı oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:41
Üniversite öğrencisi, başkan adayı oldu

Elazığ’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Miraç Kodat, Akçakiraz Belde belediye başkan adayı oldu.


Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Miraç Kodat (23), 31 Mart yerel seçimleri kapsamındaSaadet Partisinden Akçakiraz Belde Belediye başkan adayı oldu. Türkiye’deki en genç başkan adayları arasında yer alan Kodat,seçim çalışmalarına başladı.Mahalle mahalle , esnaf esnaf gezerek hedeflerinianlatan genç aday, ülkenin genç yöneticilere ihtiyacı olduğunuve gençlerin düşünce yapısının farklı olduğunu ifade etti.


Fırat Üniversitesi’ndeBilgisayar Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Miraç Kodat, “Verilen görevle Akçakiraz Belde Belediye Başkanlığına adaylığımı koydum. Görevimi en iyi şekilde yapmayı taaddüt ettim. İnşallah bu vesile ile burada güzel çalışmalar yapacağız.Yaşımız henüz genç ancak belediyeyi yönetebilecek bilgi, birikim ve tecrübeye sahibiz. Genç dinamik ve güçlü bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte belediye de en güçlü çalışmayı yapacağız.Buradaki halkın tepkisi güzel. Burada genç nüfusta fazla. Bu genç nüfusa da en iyi hitap edecek kişi olarak kendimizi görebiliyoruz. Bu vesile ile adaylığımı koyduk. Halkta inşallah bizi destekleyecektir” dedi.



“Gençlerimiz için büyük çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz”


Çoğu çalışmasının gençler üzerine olacağını vurgulayan Kodat, “Bunun çalışmalarını daha önceden de yapıyorduk. Hayallerimizin arasında bir belediye başkanlığı yoktu. Daha sonrada teşkilatın verdiği görevle bu işe giriştik. Belediyenin asli hizmetlerini yapacağız. Bu hizmetlerin dışında var olan değerlerimiz olan gençlerimiz için büyük çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz. Küçüklüğümden itibaren hayalim olan gençler için teknik atölyeler kurmayı planlıyoruz. Başkan olamasam da bu projeyle ilgili girişimlerde bulunacağım” diye konuştu.



“Gençlerin önünü açın ve bir şans verin”


Ülkenin genç yöneticilere ihtiyacı olduğunu aktaran Kodat, “Ekonomiden, siyasetten, yönetimolmak üzere her alanına kadar gençlere ihtiyaç var. Çünkü gençlerin düşünce yapısı, biraz daha faklı. Güzel projeler üretebilecek ve çalışmalar yapabilecek potansiyeldeler. Bunun için Türkiye geneli olarak gençlerin önünü açın ve bir şans verin”ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:41
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