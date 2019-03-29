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Üniversite öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı

29 Mart 2019 Cuma 18:40
Üniversite öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Kaybolduktan sonra, başlatılan arama çalışmaları sonucu Belgrad Ormanı'nda cansız bedeni bulunan Arda Duman toprağa verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Duman, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Tören sırasında ayakta durmakta zorlanan Arda Duman'ın annesi Nurcan Arda, babası Sedat Duman ve kardeşi Ege Duman taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Duman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşları da katıldı.

Kendisinden 22 Mart'tan itibaren haber alınamayan Arda Duman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart'tan bu yana aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, Arda Duman'ın son olarak 22 Mart günü 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptanmıştı.

Polislerle birlikte 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibinin özel eğitimli arama köpekleriyle Neşet Suyu mevkisinde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucu, Duman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:40
  1. Arda Duman
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