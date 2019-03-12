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Üniversite öğrencilerinin içinde olduğu otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Çeltik ilçesine öğrencilere kırtasiye yardımı için giden üniversitelilerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Üniversite öğrencilerinin içinde olduğu otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Çeltik ilçesine öğrencilere kırtasiye yardımı için giden üniversitelilerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Çeltik ilçesi Darboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen ve öğrencilere kırtasiye yardımı için yola çıkan öğrenci grubunun içinde bulunduğu M.Enes B. (22) idaresindeki 07 MGK 24 plakalı otomobil, Çeltik’ten Yunak istikametine giderken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlanarak takla attı. Kazada araç sürücüsü M. Enes B. ve araçta bulunan İstofan A. (21), Esra Çağla Ö. (20), Burcu G. (21) yaralandı. Yaralılardan araç sürücüsü M.Enes B. olay yerine sevk edilen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Çevreye dağılan kırtasiye malzemeleri ise jandarma ekipleri tarafından toplanarak emanete alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
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