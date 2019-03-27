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Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için enerjik tüyolar’ verildi

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, ‘istihdam ve kariyer fuarı’ olarak bilinen GÜNKAF’ta üniversite öğrencilerine ‘kariyeriniz için enerjik tüyolar’ başlıklı söyleşide enerji sektöründe iş hayatı ile ilgili merak edilenleri de anlattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Üniversite öğrencilerine ‘kariyer için enerjik tüyolar’ verildi

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, ‘istihdam ve kariyer fuarı’ olarak bilinen GÜNKAF’ta üniversite öğrencilerine ‘kariyeriniz için enerjik tüyolar’ başlıklı söyleşide enerji sektöründe iş hayatı ile ilgili merak edilenleri de anlattı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı’na (GÜNKAF), CK Enerji Akdeniz Elektrik bronz sponsor olarak destek verdi. Akdeniz bölgesindeki üniversite öğrencileri ile özel ve kamu kurumlarını bir araya getiren ‘istihdam ve kariyer’ fuarı olarak adlandırılan GÜNKAF’ta CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli de ‘tecrübelerini’ paylaştı.


21 Mart Perşembe günü, saat 13.00’de 300 kişi kapasiteli Düden Salonu’nda üniversite öğrencilerine özel, “Kariyeriniz için enerjik tüyolar” başlığı ile konuşma yapan Değerli, sektörle ilgili merak edilenlere de yanıt verdi.


15 binden fazla öğrencinin takip ettiği GÜNKAF kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacına dikkat çeken Değerli, “Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyduğumuz insan gücünün yetişmesi için sektörün içinde yer alan bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Enerji sektöründe sadece mühendisler çalışmıyor. Satış uzmanlığı, müşteri-hizmet yöneticisi, iş geliştirme yöneticisi gibi pek çok alan var. Rekabetin oldukça yoğun olduğu bir dünyada başarılı olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerek. İşinizi iyi bilmenin yanında mutlaka farklı disiplinleri de öğrenmeniz, kendinizi farklı alanlarda da geliştirmeniz gerekiyor. Üniversite yıllarında içinde bulunduğunuz projeler iş hayatında önünüzü açacak. Risk almaktan, yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmeyin” diye konuştu.


5 öğrenciye tatil ve CK Enerji Akdeniz Elektrik’te staj imkanı


CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli’nin konuşması sırasında sosyal medya üzerinden eş zamanlı olarak bir de yarışma düzenlendi. Kariyer hedefini sosyal medya üzerinden en iyi şekilde anlatan 5 öğrenci tatil ile birlikte CK Enerji Akdeniz Elektrik’te bu yaz ‘staj’ imkanı da kazandı.


Bu arada CK Enerji Akdeniz Elektrik yetkilileri, fuar alanında açılan stantta iki gün boyunca üniversite öğrencileriyle birebir görüşerek kariyer planlamaları hakkında yol gösterdi. Öğrencilere iş hayatına atılmadan önce sektörle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
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