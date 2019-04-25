0553 313 94 23

Üniversite öğrencilerine dondurma şov

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 250 gıda mühendisliği öğrencisi Kahramanmaraş’ta dondurma şovunda bir araya geldi.

25 Nisan 2019 Perşembe 21:58
Üniversite öğrencilerine dondurma şov

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 250 gıda mühendisliği öğrencisi Kahramanmaraş’ta dondurma şovunda bir araya geldi.


Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Kahramanmaraş’ta ’Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi’nin ilk günü sonrası üniversite öğrencileri Alpedo-Kervanhan işletmesinde akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası öğrencilere özel dondurma şov düzenledi. Karşılarında dev çengel dondurmayı gören öğrenciler, 250 kilogram ağırlığındaki çengel dondurmanın kesimi ve büyüklüğü karşısında şaşkına döndü.


Dondurma şovunda öğrencilerle birlikte eğlenen TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Kahramanmaraş’ın ev sahipliğini gördük, dondurmasını biliyorduk ama yerinde yiyince yöresel lezzetler çok daha anlamlı oluyor. Kahramanmaraş çok güzel bir şehir olmuş. Dondurma kesmeyi vazgeçmeyin derim, Alpedo-Kervan dondurmalarından vazgeçmeyin diyorum. Bu dondurmayı en ücra köşelerde görmek istiyoruz” dedi.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Dayısoylu ise, “Bugün yarın ve Cumartesi günü program için Kahramanmaraş’tayız. Burada birçok kurum ve kuruluşlarımızdan katılımcılarımız geldiler. Burada bilgi ve birikimlerimizi öğrencilerimizle paylaştılar. Yarın da yine programımız dolu dolu devam edecek” diye konuştu.


Kongrede ilk oturum gerçekleştirilirken, Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, “Biliyorsunuz Kahramanmaraş bir dondurma kenti. Dışardan gelen kardeşlerimize bugün akşam Kervan-Alpedo olarak Kervanhan tesislerimizde yemek programına katıldık. Kahramanmaraş zaten dondurmayla ün saldığı için, bizde dondurma şovu gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ımızı tanıtmış olduk. Bizde kendimizi zaten turizm elçisi ilan etmiştik. Her şey Kahramanmaraş için, her şey Türkiye için diyorum” dedi.


BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’da, “Dondurma sektörü bizim için niye önemli? Sadece dondurmanın içindeki süt ve hayvancılık önemli yani hayvancılığı geliştiriyor. Bu sektöre Sami bey işletme anlamında değil, hayvancılık anlamında da destek veriyorlar. İhracat talebi arttıkça burada süt üretimi armış olacak” ifadelerine yer verdi.


Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Rektörü Niyazi Can ise, dondurmanın Kahramanmaraş’ın tanıtımında önemine dikkat çekerek, “Burada dondurma şov Alpedo-Kervan tarafından yapılıyor. Kahramanmaraş’ı tanıtmak işte budur. Kentin hazinelerini ortaya koymak işte budur. Kahramanmaraş’ın güzelliklerini burada şov ortamında yaşıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan kritik görüşme! Hakan Fidanla..
    1. Erdoğan'dan kritik görüşme! Hakan..
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Galatasaray gol yağmurunda finale..
    4. Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca..
    5. Martin Linnes, 100. maçında gol attı
    6. Galatasaray, 23. kez kupada finale..
    7. Jandarmadan yaralı çoban köpeğine..
    8. Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması:..
    9. Tekne battı! Çok sayıda Venezuelalı..
    10. Kupada finalin adı: Galatasaray -..
    11. Polis aracından düşen zanlı kaçtı,..
    12. Özbekistan'da "Türk Filmleri Haftası"
    13. Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez..
    14. Ziraat Türkiye Kupası yarı final..
    15. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    16. Hayvan otlatmaya gitti, cesedi gölette..
    17. Venezuelalı göçmenleri taşıyan tekne..
    18. Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe
    19. Üsküp'te "Ankara Kültür Günleri"
    20. Üniversite öğrencilerine dondurma şov
    21. THY Euroleague Play-Off 4. maçında..
    22. Putin ve Kim buluştu! Birbirlerine..
    23. İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya..
    24. Fenerbahçe tarih yazdı! 5. kez Final..
    25. Tarım Şurası toplanacak
    26. Boyabat Emniyeti ana sınıflarında
    27. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi..
    28. Avrupa'nın aşırı sağcıları Çekya'da..
    29. İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK..
    30. Tanzanya Milli Günü Ankara'da kutlandı
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’