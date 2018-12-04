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Üniversite öğrencileri sivil toplum çalışmalarında gönüllü olacak

TOFD tarafından hayata geçirilen "Ağaç Yaşken Eğilir" projesiyle üniversitede öğrenime devam eden gençlerin, sivil toplum çalışmalarına gönüllü olarak katılımları hedefleniyor- TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş:- "Bu projeyle gençler, gönüllülük ve sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte kariyere çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde erişecekler"

04 Aralık 2018 Salı 12:39
Üniversite öğrencileri sivil toplum çalışmalarında gönüllü olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından hayata geçirilen "Ağaç Yaşken Eğilir" projesi tanıtıldı.

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün mali desteği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şubesi, Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin açılış toplantısı, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş toplantıda, derneğe her yıl yüzlerce öğrencinin staj için geldiğini fakat staj dönemlerini tamamladıktan sonra hiç öğrenci kalmadığını söyledi.

Bu proje için gittikleri üniversitelerde öğrencilerin yüzde 3'ünün gönüllülük ve sosyal sorumluluk için hazır olduklarını gördüklerini dile getiren Baş, "Türkiye'deki genç üniversitelilerde gönüllük oranıyla Kuzey Avrupa arasında büyük bir fark var. Bunun nedeninin en başında öğrencilerin daha hızlı kariyere ulaşmak için başka şeylerle ilgilenmek zorunda kaldıklarını zannettiklerini keşfettik. Bu projeyle gençler, gönüllülük ve sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte kariyere çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde erişecekler." diye konuştu.

Derneğin proje koordinatörü Deniz Özdikmenli de 1 Ekim'de başlayan projenin bir yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Staj döneminde derneğe gelen gençlerin sivil toplum çalışmalarında gönüllü olarak yer alması amacıyla projeyi başlattıklarını ifade eden Özdikmenli, projeyle 150 üniversite öğrencisinin gönüllü olmasını hedeflediklerini fakat bu sayının yükseltilebileceğinin altını çizdi.

- "Oryantasyon çalışmaları yapacağız"

Genç gönüllülerle olabildiğinde yoğun çalışmak istediklerini vurgulayan Özdikmenli, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde genç gönüllülere oryantasyon çalışmaları yapacağız. Hedefimiz 150 gençti fakat 168 gence ulaştık. Bu, bizim için çok sevindirici. Çünkü henüz güz yarıyılı çalışmalarımızı yaptık. Bahar yarıyılında da üniversitelerde olacağız. Aslında gençler de bizimle birlikte olmak istiyorlarmış, belki biz onlara fırsat vermemişiz."

Özdikmenli, genç gönüllülere görev dağılımı yapacaklarını ve çalışmalarını tamamladıktan sonra gönüllülerin bir araya geleceği kutlama günü yapacaklarını aktardı.

Toplantıya, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, proje ortağı üniversite ve derneklerin temsilcileri ile genç gönüllüler katıldı.

Üniversitede öğrenime devam eden gençlerin, sivil toplum çalışmalarına gönüllü olarak katılımları hedeflenen projede, İstanbul'daki üniversitelerde proje tanıtım sunumlarının yapılması, öğrencilerden projeye gönüllü katılım taleplerinin alınması ve gençlerin TOFD Genç Gönüllü Yönetim Sistemi'ne dahil edilmesi temel faaliyetler arasında yer alıyor.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:39
  1. "Ağaç Yaşken Eğilir" projesi
  2. Sivil Toplum Çalışmaları
  3. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)
  4. üniversite öğrencileri

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