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Üniversite öğrencileri Nevruz Bayramını kutladı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:05
Üniversite öğrencileri Nevruz Bayramını kutladı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Konuralp yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Nevruz Bayramı kutlama programı düzenledi.


Öğrenciler ilk olarak Saygı duruşunda bulundu ardındanİstiklal Marşını okudular. Sonrasında başlayan nevruz kutlamalarında öğrenciler, alanda ateş yakarak üzerinden atladı. Üniversitemiz Okçuluk Kulübü’nün ve Düzce Belediyesi Mehteran ekibinin gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini birlikte kutlamanın sevincini yaşadı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:05
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