Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Her geçen gün aşılamada yaş sınırı düşerken, öğrencilerin de beklentileri haziranın son haftasına yöneldi. Peki, üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumuna yanıt vermişti. Bakan Koca, takipçisine, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" şeklinde açıklamada bulunurken üniversite öğrencilerini umutlandıran tarihi vermiş olmuştu.

Bu hafta aşılamada 25 yaş üzerine sıra gelmesiyle beraber, önümüzdeki hafta 20 yaş üzerine aşılama yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.