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Üniversite öğrencileri köy okuluna mutluluk götürdü

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, ziyaret ettikleri köy okulunda hediyeler götürdüğü minik öğrencilerle kitap okuyup oyunlar oynadı

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:18
Üniversite öğrencileri köy okuluna mutluluk götürdü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, köy okulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" projesi kapsamında merkeze bağlı Çatalelma Köyü İlkokuluna giden Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyeleri, minik öğrencilere hediyeler götürdü, beraber kitap okuyup oyun oynadı.

Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Sayime Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülük esasıyla toplum yararına çalışmanın önemli olduğunu söyledi.

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için çalıştıklarını belirten Durmaz, "Diğer konulardaki faaliyetlerinin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bazı köy okullarını ziyaret ederek hem küçük kardeşlerimizle eğitsel etkinlikler gerçekleştirme hem de onların bazı ihtiyaçlarını karşılama misyonunu sürdürmektedir." dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrencileriyle gönül köprüsü kurduklarını anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

"Şahsen ilkokulun 3 yılını birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda okuyan biri olarak ben de bugün kendi çocukluğuma yolculuk yaptım. Sevgili yavrularımızın 'Jandarma, polis, öğretmen, doktor olacağım' derken gözlerinde beliren ışıltı ve kararlılıkta bir an kendi çocukluğumu gördüm. Bir sonraki ziyaretimizde yavrularımızın resmettiği hayallerini gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah."

Topluluk Başkanı Yazgı Tepeköy de birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam edeceklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:18
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