Üniversite öğrencileri köy okullarındaki çocuklar için bez çanta dikti

Bolu’da, bir araya gelen üniversite öğrencileri, 23 Nisan’da köy okullarında öğrenim gören çocuklara hediye etmek için bez çanta dikti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören Sivil Yaşam Derneği üyesi 18 üniversite öğrencisi genç, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezinde bez çanta atölyesi kurdu. Ders saatleri dışında Gençlik Merkezinde kurdukları atölyede bir araya gelen gençler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları yaptıkları bez çantaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda köy okullarında öğrenim gören çocuklara hediye edecek.

Amaçlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda köy okullarındaki çocukların yüzlerini güldürmek olduğunu belirten SİYAMDER Bolu Yerel Kurulu Başkanı Zeynep Diler, “Arkadaşlarımızla bez çanta atölyesi yaptık. Atölyemiz 22 şehrimizde de uygulanıyor. Ayrı ayrı şehirlerde arkadaşlarımız farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu bez çantaları 23 Nisan gününde derneğimizin projesi olan ‘Şehirden çıktım köye’ projesinde seçtiğimiz köy okulundaki çocuklara hediye edeceğiz ve içerilerine çeşitli hediyeler koyacağız. Bu şekilde köy okulundaki çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz” dedi.