Üniversite öğrencileri köy müzesini ziyaret etti Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, İzmit Belediyesi’ne ait olan Sepetçi Köyü’ndeki müzeyi ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, İzmit Belediyesi’ne ait olan Sepetçi Köyü’ndeki müzeyi ziyaret etti.

Kocaeli’mde tek olan İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki müzeyi Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengün Aydıngün ile öğrencileri ziyaret ettiler. Müzeden oldukça etkilendiklerini söyleyen Aydıngün, “Bu müzeyi herkes gelip görmeli” diyerek vatandaşları Sepetçi’deki köy müzesine davet etti.

Müzede eski köy hayatından kalma onlarca parça ürün bulunuyor. Ulaşımı oldukça kolay olan Köy Müzesi’nde 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait et terazisi, 1935 yılına ait su değirmen taşı, 1929 yılına ait değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgâhı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları gibi çok sayıda köy yaşamından ürünler yer alıyor.

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