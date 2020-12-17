Üniversite öğrencileri korona aşısı olacak mı? YÖK korona aşısı talebi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademik personel ve üniversitelerdeki personelin öncelikli aşı kapsamına dahil olmasını talep etti. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin'de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır." denildi.

YÖK’ün Sağlık Bakanlığından korona aşısna ilişkin talep yazısında “Sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır.” denildi.

Korona aşısı ilk kimlere vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısının ilk kimlere yapılacağını şöyle açıklamıştı: “İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”