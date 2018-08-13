Üniversite öğrencileri konaklamada uygun maliyet ve sosyal olanakları bir arada istiyor

Üniversite öğrencilerini modern yaşam alanlarıyla buluşturan Univa Öğrenci Evi Kampüsleri ile gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi misyon edinen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), ortak bir araştırmaya imza attı. Araştırma, üniversiteli gençlerin konaklamasına yönelik ihtiyaç haritasını çıkardı. Univa Öğrenci Evi Kampüsleri projelerinin de hayata geçeceği dört farklı şehirden beş üniversitenin öğrencileriyle yüz yüze anket ve odak grup görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, birbirinden ilginç sonuçlar elde edildi. 18-26 yaşındaki öğrencilerin katıldığı araştırmada yaş, cinsiyet, geldiği şehir, üniversitede bulunma süresi ve bölümleri gibi özellikler dikkate alındı. Yapılan araştırmaya göre öğrencilerin konaklama konusundaki algı, şikâyet ve beklentileri ortaya çıkarıldı.

Öğrenciler sosyalleşmekte problem yaşıyor

Sakarya, Düzce, Kocaeli ve İstanbul’daki öğrencilerle yapılan araştırmaya göre erkek öğrenciler çoğunlukla devlet veya özel yurtlara ya hiç gitmeden, ya da bir süre kaldıktan sonra kendi evlerine çıkıyor. Kız öğrenciler ise daha çok devlet yurtlarını tercih ederken, okudukları üniversite yaşadıkları şehirde ise ailelerinin yanında kalıyor. Öğrencilerin konaklama seçimlerini etkileyen en önemli faktörlerin başında maliyet gelirken, sırasıyla konum, konaklama koşulları, sosyalleşme olanakları ve güvenlik takip ediyor. Üniversiteli gençlerin yüzde 70’inden fazlası sosyalleşecek alanların azlığından şikâyet ederken, yurtlarda sürekli hizmet verecek sosyal alanlar oluşturulmasını talep ediyor.

Yurtlar öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda değil

Yurtlarda konaklayan öğrencilerin yüzde 64’ü yurtların hem akademik hem de kişisel gelişimleri için yetersiz olduğunu söylerken, yüzde 85’i nitelikli birer kütüphane ve etüt odası olması gerektiği konusunda birleşiyor. Yüzde 70’i ise yurtlarda bilgisayar ve internet erişimi konusunda problem yaşadıklarını anlatıyor. Yemek hizmetinden duyulan memnuniyet yüzde 53 oranında seyrederken, öğrencilerin yüzde 43’ü vegan ya da vejetaryen yemek seçeneklerininbulunmadığından yakınıyor.Yurt sakini gençlerin yarısı güvenliğin yetersiz olduğunu düşünüyor. Isınma konusu ise yüzde 76’lık bir oranla öğrencilerin en memnun kaldığı konu olarak öne çıkıyor.

Öğrenciler ev tutarken ekstra maliyeti göze almak zorunda

Öğrencilerin konaklamaya yönelik ihtiyaç haritası araştırması, öğrencilerin ev tutmak istediklerinde çeşitli zorluklar ve ön yargılarla karşılaştıklarını gözler önüne serdi. Gençlerin yüzde 72’si, ev sahiplerinin öğrencilerden ailelere göre daha yüksek bir kira talep ettiğini söylüyor. Öğrenciler ev kiralarken ek maliyetin yanında özel şartlarla da karşılaşıyor. Evin ya da eşyaların zarar görmemesi, evcil hayvan besleme, arkadaş misafir etme ve gürültü gibi konularda öğrencilere kısıtlamalar getiriliyor. Ayrıca öğrencilerin yüzde 85 gibi önemli bir kısmı, üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki yerel halkın kendilerini ekonomik bir kaynak olarak gördüğünü düşünüyor.

“Araştırma, var olan uygulamaları sorgulamaya yöneltecek”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan araştırma hakkında şöyle konuştu: “UNIVA desteği ile yürüttüğümüz bu araştırmanın, gençlerin barınma ihtiyacı ile ilgili bir tartışma platformu yaratacağına inanıyoruz. Araştırma sayesinde gördük ki devlet ve özel yurtlarda konaklayan öğrencilerin yüzde 62’si odaların kalabalık olduğunu ifade ederken, yurtların gelişimleri açısından da yeterli olduğunu düşünmüyor. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 60’a yakını yurtların sağlık ve ulaşım hizmetlerinden memnun değilken, yüzde 55’i yurtların daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla idare edilmesini istiyor. Bu araştırmanın tüm bu konulara ışık tutarak gençlerin barınma ve sosyalleşme olanakları hakkında bizleri de var olan uygulamaları sorgulamaya yönelteceğine inanıyoruz”.

“Öğrencilerin tüm taleplerine tek bir çatı altında cevap veriyoruz”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı üniversiteli gençlerin konforlu, rahat ve güvenli konutlarda yaşamak istediklerini belirtti. Erkanlı, grup olarak öğrenciler için yaşam alanları ürettiklerini belirterek, “Öğrencilerin eğitim hayatlarını birçok anlamda verimli geçirebilmeleri için konakladıkları tesisin sunduğu imkanlar büyük önem arz ediyor. Biz de grup olarak ülkedekiartan öğrenci sayısını dikkate alarak yurtdışındaki iyi örnekleri inceleyerek Türkiye’de öğrenci evi projelerini başlattık ve Univa markasıyla öğrencileri modern yaşam alanlarıyla buluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Gelecek yıl Sakarya Üniversitesi’nin hemen yanında yapımı devam eden Türkiye’nin ilk kampüs şeklinde tasarlanmış öğrenci evi projesi olan Univa Sakarya’yı hayata geçiriyoruz” dedi.

Univa Öğrenci Evi Kampüsleri’nin öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarının dışında tüm beklentilerini tek çatı altında karşılayan, sosyalleşmelerine imkan tanıyan, her türlü hizmeti alabilecekleri ve eğitimlerine destek verebilecek şekilde tasarlandığına dikkat çeken Erkanlı, şunları söyledi: “Univa farklı üniversitelerin farklı bölümlerine göre tasarlanmış etüt odalarına ev sahipliği yapan bir tesisdir. Projede öğrencilerin eğitim dışındaki zamanlarında sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla futbol ve basketbol sahaları, havuz, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, konser alanları, barbekü alanı, dinlenme alanları, açık hava sinemaları ve özel tasarlanmış peyzaj alanları gibi birçok ayrıcalığı öğrencilerle buluşturuyoruz. Ayrıca Univa’da öğrenciler kuaför, kuru temizleme, çamaşır & ütü odası, depolama sistemi, revir, aileler için kısa süreli konaklama imkanı gibi hizmetler de sunulacak.”

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir kampüs oluştururken estetikten de ödün vermediklerini kaydeden Erkanlı, Univa Sakarya projesinin gayrimenkul sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen “Sign of City Awards 2016’da Türkiye’nin En İyi Mimari Tasarım Ödülü’ne layık görüldüğünü söyledi. Univa Öğrenci Evi Kampüsleri Sakarya’nın ardından Düzce, Kocaeli ve İstanbul’da da hayata geçecek.