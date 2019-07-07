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Üniversite öğrencileri kendi imkanlarıyla okulları güzelleştiriyor

Bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullarda alçıpan uygulaması, fayans döşeme, boyama yaparak okulları güzelleştiriyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:20
Üniversite öğrencileri kendi imkanlarıyla okulları güzelleştiriyor

Bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullarda alçıpan uygulaması, fayans döşeme, boyama yaparak okulları güzelleştiriyor.


Sosyal sorumluluk projelerine gönül vermiş Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi bir grup öğrenci, köy okullarını güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İskele Kulübü adı altında toplanan üniversite öğrencileri, Tomarza ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu’nun bir sınıfının duvarları, tavanı, yer döşeme ve boyası üzerinde çalışma yaptı. Yaklaşık 10 gündür çalıştıklarını ve bütün okullar güzelleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten İskele Kulübü Başkanı Beyza Binay, “Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuyan sosyal sorumluluk projelerine gönül vermiş olan öğrencilerden oluşan bir kulübüz. Burada Şehit Jandarma Efkan Cengiz Ortaokuluna bir uygulama yapıyoruz. Daha önce kendi okulumuza bir pilot uygulamamız olmuştu. Biz okul ararken Milli Eğitim Müdürlüğünden okul bulmamıza yardımcı olmaları için talepte bulunduk. O sırada Yarım Elma Gönüllüleri Derneği bizimle bir ortaklık yapmak istediler. Onlar okullara robotik kodlama setleri alacaklarını söylediler, bizden de bu sınıfları güzelleştirmemizi istediler. Biz de kollarımızı sıvadık ve başladık. Tasarımlarımız yaptık rölövelerimizi aldık ve tekrar tasarımlara başladık. Sponsorlarla görüşüldü ve şu anda uygulamanın 10. günündeyiz. Yaklaşık 3-4 güne daha ihtiyacımız var bitmesi için. Neler yaptığımıza geçmek gerekirse burada önceden kolonlar görünüyordu. Duvar eşitledik, alçıpan uygulaması yaptık, kirişleri boyadık, sticker uygulamamız olacak. Boya ve sıvamızı yaptık, parkeleri yeniledik, kaloriferin kötü bir görünüşü olduğunu düşündük ve boyadık. Masaları birleştirerek tablalar kestiriyoruz, bir raf düzeni oluşturduk. Bizim için de çocuklar için de güzel bir çalışma oldu. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında biz bu okulları güzelleştirmeye gönül verdik. Yapıyoruz ve devam edeceğiz" dedi.


Çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayanlara da teşekkürlerini ileten Binay, "Ben en büyük teşekkürü ekip arkadaşlarıma ediyorum. Gerçekten hiçbir zaman pes etmediler ve çalışmaya devam ettiler. Başta destekçilerimizden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci ve tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu uygulamayı sürekli devam ettirmek istiyoruz ve olabildiğince çok okula el atmak istiyoruz. Bütün okullar güzelleşene kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:20
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