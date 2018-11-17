İŞKUR iş ilanları | Üniversite öğrencileri İŞKUR TYP iş başvuruları

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) sayesinde binlerce kişiye iş istihdamı sağlanıyor. Hükümet, TYP’den yararlananlar listesine üniversite öğrencilerini de ekledi. Üniversite öğrencileri 3 aylık yaz tatili süresince İŞKUR TYP ile hem çalışacak hem de çalıştığının karşılığı olan ücreti alacak üstelik de 3 aylık sigorta da yapılmış olunacak. İşte üniversite öğrencilerinin TYP iş başvurularına ilişkin detaylar…

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi. Yükseköğretimde okuyanlar yaz aylarında toplum yararına programlarda istihdam edilecek. Gençlerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla haziran, temmuz, ağustos aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında üç ay süreyle iş imkânı sunulacak. Doğanın korunmasından kütüphane bakımına kadar renkli işlerde çalışacak öğrencilerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak. Sabah’ın haberine göre, Programlar en fazla 3 aylık olabilecek. Uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapan kişiler, bu programlardan yararlanamayacak. Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için bir ödeme yapılmayacak.

Üniversite mezunlarını 6 aylık işbaşı eğitim verilecek

Gelecek yıl için 1 milyon 250 bin kişiye iş sözü veren hükümet gençlere destek ajandasını hazırladı. Kamu istihdam portalı daha fazla iş imkânı sunulmasını sağlayacak. İş tecrübesi kazanım programları başlıyor. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. İşe dönüşü hızlandırma kursları düzenlenecek. Yerinden öğretmen istihdamı sağlanacak. Mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak. Üniversite mezunu genç işsizler de işe ilk adım projesi kapsamında 6 aya kadar işbaşı eğitim programlarına alınacak. Böylece hem mesleki deneyim kazanmaları, hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

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