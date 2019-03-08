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Üniversite öğrenciler şampiyonadan derece ile döndü

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Yusuf Kervan, İbrahim Karakuş, Selman Balkız ve Batuhan Değirmenci 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Türkiye Muay Thai şampiyonasından madalyalarla döndü.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
Üniversite öğrenciler şampiyonadan derece ile döndü

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden Yusuf Kervan, İbrahim Karakuş, Selman Balkız ve Batuhan Değirmenci 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Türkiye Muay Thai şampiyonasından madalyalarla döndü.


63,5 kiloda Yusuf Kervan Türkiye birinciliği, 86 kiloda İbrahim Karakuş Türkiye ikinciliği, 54 kiloda Selman Balkız Türkiye üçüncülüğü ve 51 kiloda Batuhan Değirmenci 51 kiloda Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde etti. Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, ülkede uluslararası sportif yarışmalarda başarılarının artması için üniversitelerde yetenekli öğrencilere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Rektör Gönüllü, “Öğrencilerimiz sıkı bir hazırlık döneminden geçerek şampiyonaya hazırlandı. Üniversitemiz bilimsel alanlara olduğu kadar sportif ve kültürel alanlara da ağırlık veriyor. Her yıl olduğu gibi çeşitli spor dallarında Türkiye dereceleri elde ediyoruz. Spora ve sporcuya elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile antrenörümüz Haluk Erdoğan başta olmak üzere madalya kazanarak üniversitemize haklı bir gurur yaşatan sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum, başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
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