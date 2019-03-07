0553 313 94 23

Üniversite mezunu becerilerinde 94’üncü sıradayız

Ticari farkındalık, güven, girişkenlik, liderlik, duygusal zeka, gibi kriterlere göre belirlenen üniversite mezunu becerileri araştırmasında Türkiye 94’üncü sırada bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:44
Üniversite mezunu becerilerinde 94’üncü sıradayız

Ticari farkındalık, güven, girişkenlik, liderlik, duygusal zeka, gibi kriterlere göre belirlenen üniversite mezunu becerileri araştırmasında Türkiye 94’üncü sırada bulundu.



Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, üniversite mezunlarının becerilerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in World Economic Forum (2018) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin üniversite mezunu becerilerinde 94’üncü sıraya yerleştiği görüldü.



Üniversite mezunu becerilerinin ise “ticari farkındalık, güven, öz farkındalık, girişkenlik, liderlik, duygusal zeka, kreatif problem çözme” gibi kategorilerden oluşturulduğu kaydedildi. Bu listenin başına yerleşen ülke de İsviçre oldu. İsviçre’yi bu bağlamda ABD ikinci sıradan takip ederken, Hollanda’nın ise üçüncü sıradan izlediği gözlendi.



PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı boyunca “üniversite öğrencisi” başlığı altında 43 bin 992 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıkların arasında en dikkat çekenleri ise üniversite mezunlarının işsizliği oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve araştırma sergisi
    1. Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve..
    2. Gülten İmamoğlu’ndan ’Tohum’ sergisi
    3. Tepebağ ve çevresi tepeden tırnağa..
    4. Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin..
    5. KO-MEK’te ‘’Güçlü kadının imzası var’’
    6. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    7. Bahar operasyonu başladı! 'Çakallara..
    8. “Üretimin bütün halkalarını..
    9. İlber Ortaylı’dan hayata dair bir..
    10. Sigara ölüm riskini 3 kat arttırıyor
    11. Anaokulu öğrencileri itfaiyeyi gezdi
    12. Bakan Çavuşoğlu: “İzmir’e getirdiğim..
    13. Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri..
    14. Yapı Kredi, kadın çalışan ve yönetici..
    15. Ahmet Kural'ın yargılanmasına başlandı
    16. Malatya'da deterjan kutularına..
    17. Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve..
    18. Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi..
    19. Muratpaşa ITB Berlin’de
    20. KBÜ’de“Göç ve Kadın” programı ile..
    21. Sanayide “4 koldan 2023 atağı”
    22. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    23. Üniversite mezunu becerilerinde..
    24. Sosyal konutlar için talep alımları..
    25. Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama
    26. "Cumhur İttifakı'nı Türkiye'yi..
    27. Mudanya’da proje üreten okul METEM
    28. Lisede yapılan KBRN tatbikatı..
    29. (Özel) Bisiklet tamiri için eşine..
    30. "VAR sistemi hakem hatalarını çoğalttı"
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak