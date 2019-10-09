Üniversite kütüphaneleri Z kuşağının hizmetinde! Bilgi hazineleri gençleri bekliyor

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlere ve araştırmacılara da hizmet veren üniversite kütüphaneleri teknolojik gelişmelere paralel olarak hizmet ağlarını genişletiyor.

4-5 bin metrekareye kadar...

Birçoğu zengin kaynak içeriğine sahip bu kütüphanelerin imkânlarından dışarıdan üye olanlar da faydalanabiliyor. İster devlet olsun ister bir vakfa bağlı her üniversitenin mutlaka bir kütüphanesi mevcut. 150 metrekareden başlayıp 4-5 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde olan kütüphanelerde Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerinde yayınlar bulunuyor. Bu yayınların birçoğu üniversitelerin eğitim politikalarını ve bilimsel araştırmalarını da destekleyici nitelikte olup, kullanıcılarının istifadesine sunuluyor.

Eskiyle yeninin buluştuğu adres

Üniversite kütüphaneleri, üniversite bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine paralel olarak araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamanın yanı sıra basılı ve elektronik ortamda üretilen her türlü bilgiyi, çağın sunduğu teknolojiler aracılığıyla kullanıcılara ulaştırmayı ve onların bilgi gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor. Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında yapılan her türlü gelişmeyi takip ederek büyüyen, modern teknoloji ve fiziksel imkânlara sahip, üniversite ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan bir kütüphane oluşturmak için çaba gösteren yönetimleri YÖK de teşvik ediyor.

Öğrencilere kullanıcı eğitimi

Üniversitelerin büyük bir kısmında eğitimini sürdüren öğrencilerin, kütüphanenin kaynak ve hizmetlerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri veriliyor. Eğitimler akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilerin akademik düzeyine göre hazırlanıyor. Referans hizmeti ile kütüphane kaynaklarının etki biçimde kullanılması sağlanıyor. Ayrıca yüz yüze, telefon, anlık ileti ve e-posta ile destek verilmeye devam ediliyor.

Sosyal medyadan anlık paylaşımlar

Z kuşağına bilgi ulaştırmada öncü rol üstlenen üniversitelerde verilen hizmetler arasında ödünç/iade bölümü de talep görüyor. Sanal iletişimi önemseyen kütüphanelerin bazılarında ise web sayfası üzerinden ‘Kütüphaneciye Sorun’ canlı referans hizmeti (online chat) yer alıyor. Bazı kütüphanelerde ise elektronik kaynaklar, uzaktan erişim bağlantısı ile üniversite dışından da kullanılabiliyor. Dileyen öğrenci ya da akademisyen, bulunduğu yerden kütüphanenin web adresine girerek elektronik kaynaklara erişebiliyor. Kütüphane, sosyal medya mecralarını geleceğin en etkili haber ve iletişim alanları olarak görüyor. Bu nedenle de kütüphane faaliyetleri hakkında sosyal medya hesaplarında anlık paylaşımlar gerçekleştiriyor ve takipçilerinin anında haberdar olmasını sağlıyor.

Veri tabanlarına anında erişim

Kütüphanelerde, üniversitenin eğitim-öğretim politikalarına uygun şekilde tüm öğrencilerin ve akademisyenlerin faydalanabileceği ulusal ve uluslararası veri tabanlarına abonelik de sağlanıyor. Örneğin ticari alanla ilgili ihtisaslaşmak isteyen bir öğrenci için online eğitim veri tabanları, pazar araştırması, sektör ve ülke raporları, şirket ve marka pazar payları, sektör mali tabloları, sektör kıyaslamaları vb. konularda derinlemesine çalışmalar yapabilecek veri tabanları öğrencilerin ve akademisyenlerin kullanımına sunuluyor.