Üniversite kimliğine bu sözleri yazdılar: Allahu Ekber, Yahudilere lanet olsun!

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Yemen’in başkenti Sana’da İran destekli Şiileşen Husilerden oluşan Ensarullah hareketinin işgali sürerken, ülkede çatışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Sana’yı 3 yılı aşkın süredir işgal altında tutan Husiler, başkentte “demir yumruk” rejimi sergilerken, Ensarullah hareketinin ana sloganını üniversite kimlik kartlarına bile yazdırdılar.

“Yahudilere lanet olsun”

İran destekli Ensarullah Hareketi’nin sloganı olan “Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm, Yahudilere lanet olsun. Zafer İslam’dadır” sözleri Sana Üniversitesi’nin öğrenci ve çalışan kimlik kartlarına yazıldı. Üniversitenin kimlik kartı görselleri twitter profillerinde dikkat çekici tepkiler aldı.