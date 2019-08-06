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Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? 2019 üniversite kayıtları için üniversiteye mi gitmek gerek?

ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün 2019 YKS sınav sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağının müjdesini vermişti. ÖSYM Başkanının dediği gibi de oldu ve 2019 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce adayı şimdi de üniversite kayıt heyecanı sardı. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için üniversiteye mi gitmek gerek? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılacak? YKS ÖSMY ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte üniversite kayıtlarına ilişkin son bilgiler.

06 Ağustos 2019 Salı 20:30
Üniversite kayıtları nasıl yapılacak? 2019 üniversite kayıtları için üniversiteye mi gitmek gerek?

ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün 2019 YKS sınav sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağının müjdesini vermişti. ÖSYM Başkanının dediği gibi de oldu ve 2019 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce adayı şimdi de üniversite kayıt heyecanı sardı. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için üniversiteye mi gitmek gerek? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılacak? YKS ÖSMY ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte üniversite kayıtlarına ilişkin son bilgiler.

ÖSYM’nin YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra şimdi gözler üniversite kayıt tarihine çevrildi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

YKS ÖSMY ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:30
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