  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HES kodu kullananlar dikkat! Hapis cezası var
Erdoğan Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Ahmet Nur Çebi: Gerekirse hapis yatarım
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Eğitim Üniversite kayıtları bugün başladı.
Eğitim

Üniversite kayıtları bugün başladı.

Üniversite kayıtları online olarak bugün başladı. Üniversite yerleştirme sonuçların açıklanmasının ardından kayıt takvimi belli oldu. Bugün e-kayıtlar başladı. E-kayıt 8 Eylül'e kadar sürecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 14:52:00 - 2021-09-04 15:49:42
Üniversite kayıtları bugün başladı.

Milyonların merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa yerleşen öğrenciler ise kayıt işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite online kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite elektronik kayıt ne zaman bitecek?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4 Eylül Cumartesi günü başladı. Online kayıt işlemleri 8 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Online kayıt işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifreleriyle giriş yapacak. E devlet şifresi bulunmayanlar ise PTT’den şifre temin edebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra gerekli adımlar takip edilerek e kayıt işlemi tamamlanacaktır.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?
3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?

Sağlık

3.doz randevusu kaç ay sonra veriliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay