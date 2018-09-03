Üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? 2018 KYK yurt başvurusu e-Devlet'ten

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, üniversite kayıt işlemlerini 3 Eylül itibariyle yaptırmaya başladı. Peki üniversite kayıtlarında son tarih ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? Üniversite kayıtları ve KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden mi yapılacak?

KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden e kayıt yöntemiyle yapılmakta. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 Eylül'de başlayacak. Üniversite kayıtlarında son tarih 7 Eylül. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları da aynen üniversite kayıtlarında olduğu gibi 3 Eylül itibariyle başladı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM üniversite kayıtları için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları da aynen üniversite kayıtlarında olduğu gibi 3 Eylül itibariyle başladı. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta.

KYK BURS HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK burs başvuru tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yayımlanmadı. Tarih bilgisi paylaşıldığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.