Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? 2019-2020 Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçları açıkladı. Merakla tercih işlemlerini bekleyen adaylar bugün sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerine yoğunlaşacak. Adayların merak ettiği bir diğer soru ise Üniversite kayıt tarihleri. Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019- 2020 Üniversite kayıt dönemi kayıtlar nasıl yapılacak? İşte Üniversite kayıtlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YKS 2019 sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YKS 2019 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YKS sonuçları açıklandı | TYT, AYT, YKS sonuçları ÖSYM sorgulama