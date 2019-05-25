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Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar

- Kars'ta bulunan Kafkas Üniversitesinin yerleşkesinde, "100. Yıl Atatürk Koşusu" adıyla at yarışı gerçekleştirildi- Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu:"Halkımız ve çocuklarımızla, hayvan sevgisini pekiştirecek çok güzel bir etkinlik yaptık"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:56
Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar


KARS (AA) - Kars'taki Kafkas Üniversitesinin (KAÜ) yerleşkesinde "100. Yıl Atatürk Koşusu" adıyla at yarışı düzenlendi.

Atçılık, Atlı Spor ve Hippoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürlüğünün koordinesinde, Veteriner Fakültesi ile Atçılık ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun startını verdiği koşu, Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği önünden başladı.

Olası yaralanma ve sakatlanmalara anında müdahale için, veterinerler ve doktorlar da araçla koşuyu takip etti.

Oldukça çekişmeli geçen 12 kilometrelik koşuda kendi besledikleri atlarla yarışan Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinden Efe Uysal birinci, Emre Akdulun ikinci, Ferhat Yılmaz üçüncü oldu.

Rektör Prof. Dr. Kapu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üniversite içerisinde farklı bir etkinlik düzenledik. Halkımız ve çocuklarımızla, hayvan sevgisini pekiştirecek çok güzel etkinlik yaptık. Yapacağımız kapalı manej ve açık manej alanlarıyla çok daha modern, kullanışlı bir tesis oluşturma hedefimiz var. İnşallah kısa zamanda bu süreci de başlatacağız. İnsanların buralarda daha çok vakit geçireceği imkanlar sunacağız. Bu güzel organizasyonu tertipleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum."


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:56
  1. 100. yıl Atatürk koşusu
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  3. Kars

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