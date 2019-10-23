Üniversite kampüslerine yüksek hızlı internet

Turkcell, üniversitelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Artık Türkiye genelinde Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu 50’den fazla üniversite kampüsünde geçerli olan hizmetle üniversiteliler sınavlarına hazırlanırken ya da dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internet kullanabilecek. Ayrıca kişisel gelişimleri için dijital eğitim olanaklarından da faydalanabilecek. Bunun için öğrenciler, Turkcell Wi-Fi noktalarının bulunduğu üniversitelerde Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisi sayesinde sadece cep telefonu numaralarını girerek internete kolaylıkla bağlanabilecek.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, 50’den fazla kampüste, yaklaşık 1 milyon kişiye Turkcell Wi-Fi hizmeti sunmaya başladıklarını belirterek, kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerini kapsamak için de çalışmalarını sürdürdükleri müjdesini verdi.

Üniversite kampüslerine kurulan Turkcell Wi-Fi noktalarında tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak aylık 1 GB internet sunuluyor. Bununla birlikte gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan GNÇ paket kullanıcıları ise 10 GB internetin sahibi oluyor. Bu sayede üniversiteliler, kampüslerindeki Turkcell Wi-Fi noktalarından internete bağlanarak hem dersleri için hem de derslerinden kalan zamanlarda diledikleri gibi internet kullanabilecek.