"Üniversite ile şehir iç içe olmalı"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Zafertepe Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelen Vali Toraman’ın ziyaretinde KYK Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret ile Zafertepe Yurt Müdürü Ayşe Demirtaş hazır bulundu.

Vali Ömer Toraman, öğrencilerle sohbet edip istek ve sorunlarını dinledi.

Üniversite ile şehir uyumunun önemine de dikkat çeken Vali Toraman, Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte doğal güzelliklerinden de istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Vali Toraman, “Üniversitenin şehirler, kamu kurumlarıyla, vatandaşla iç içe geçmesi lazım.Kampüs, üniversite, şehir birbirine sırtını dönerse bu iyi olmaz. Kütahya’nın tabiatı çok güzel. Türkiye’de 81 il içerisinde toplam arazi varlığının yüzde 56’sı orman olan ve birinci sırada olan, cennet gibi bir il Kütahya. Bundan yararlanmak lazım. Kalabalık şehirlerle mukayese edildiğinde Kütahya sizin için ideal bir şehir. İhtiyaç duyduğunuz şeyleri karşılayabiliyor, büyük ve kalabalık şehirlerin dezavantajını yaşamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman daha sonra yurt binasında incelemelerde bulunup, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’ten bilgiler aldılar.