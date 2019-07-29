Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık protokolü imzaladı

KUR) ve Agronet Seracılık AŞ arasında 500 kişinin istihdam edileceği seracılık projesinin protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Rektörlük binasında yer alan Senato Salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, “Üniversitemiz jeotermal alanda pilot üniversite seçildikten sonra bu doğrultuda önemli çalışmalar yürütmeye başladı. Bu kapsamda, Agronet Seracılık AŞ ile irtibata geçildi. İlimizde jeotermal alanda sera projesi ile ilgili değerlendirmelere başlandı. Karakurt bölgesinde tespit edilen alanda seracılık projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. “dedi.

477 dönümlük arazinin tahsis edildiğini ifade eden Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kısa sürede, o bölgede 477 dönümlük bir arazi bu amaçla tahsis edildi. Ardından, ilgili firma sera kurma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Kurulan bu serada istihdam edilmek üzere, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve Agronet Seracılık AŞ tarafından Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Kursu açılması yönünde bir adım atıldı.

Bu kurs, vatandaşlarımızı serada çalışmaya hazır hale getirecek niteliktedir. Bugün de burada, bu kursun protokol imza törenini gerçekleştiriyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, serada istihdam edilecekler. Protokolü imzalanan Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi Kursu ile, Agronet Seracılık AŞ tarafından Karakurt mevkiinde ilk aşamada 130 dönümlük hazır kullanım alanında, ilerleyen dönemde ise toplamda 470 dönümlük alanda yeni kurulacak serada başlangıç olarak 100 kişiye, ilerleyen dönemde ise toplam 500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. “diye konuştu

Kırşehir AEÜ’si tarım alanında pilot üniversite seçildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da konuşmasında, “Üniversitemiz seracılık ve tarım alanında pilot seçilmiş bir üniversite. Üniversitemizin bilgi ve becerilerini kullanarak akademik çalışmalar yapıyor olacağız. Amacımız daha fazla yatırımcıyı Kırşehir’e çekmek ve jeotermalin seraca kullanımında önünü açmak. Bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

İş-Kur İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve Agronet Seracılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün’ünde teknik bilgi verdiği program iş protokolünün imzalanması ile sona erdi.