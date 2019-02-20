“2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Savaş Koparal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gürsoy Aslan, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısı ve ilgililer katıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, üç üniversitesi bulunan Eskişehir’de akademik eğitim gören öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını devam ettirdiğini söyledi.

“Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin huzurlu bir şekilde öğrenim görmesini sağlamak için tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halindeyiz” diye konuşan Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının, öğrencilerimizin güvenliği için çok ciddi tedbirler aldığını ve bu tedbirlerin ikinci dönemde de artarak devam edeceğini bildirdi. Üniversitelerde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi öncesi alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda; üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzur ve güven içerisinde bir akademik yıl geçirilmesi, meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.