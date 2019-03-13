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Üniversite de “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” konulu bir panel düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
Üniversite de “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” konulu bir panel düzenlendi.


Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Rektör Karacoşkun, Şems-i Tebrizi’nin “Kadın nefestir" sözünü hatırlatarak, konuşmasına başladı. Kadının önemine de vurgu yapan Rektör Karacoşkun, "Dinimizde de kadına değer verilmektedir. Medeniyetimizin devamı niteliğindeki toplumlarca kadının ötekileştirilmesi ve ayrımlaştırılmasının hem kadınlara hem de İslam dinine yapılmış en büyük haksızlık ve yanlış anlaşılma olarak nitelendiriyorum”


Rektör Karacoşkun, “Bizim medeniyetimizde kadın-erkek ayrımı diye bir şey yoktur. İnsanları belli bir yere getiren onların nitelikleridir. Bakınız üniversite olarak bizim de idareci konumunda bulunan kadın akademisyenlerimiz ve idari personelimiz bulunmaktadır. Cinsiyet tartışmalarının gereksiz olduğunu, bu konuda eşitlik üzerinden değil; ancak adalet kavramı üzerinden değer verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi


KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muazzez Harunoğulları konuşmasında, tarihsel süreç içinde 8 Mart’ın dünya kadınlar günü olarak doğması, benimsenmesi ve resmiyet kazanması sürecini izleyenlerle paylaştı. Harunoğulları, İslam öncesi Türk devletlerinden, İslamiyet’in kabulüne, Osmanlı Devleti’nden günümüze dek kadınların devlet yönetimi ve sosyal hayattaki yeri ve önemi hakkında önemli bilgiler aktardı. Program, Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli’nin Türk müziğinde kadın bestekarlara ait birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile devam etti.


Açılış konuşmalarının ve müzik dinletisinin ardından“Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” konulu panelin sunumları gerçekleştirildi. Panel yöneticiliğini Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Demet Demiroğlu’nun yaptığı panele Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Bartan ve İktisat bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sumru Bakan konuşmacı olarak katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:07
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