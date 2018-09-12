Üniversite boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak 2018

YKS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından hiçbir programa yerleşemeyen üniversite adayları gözünü üniversitelerin boş kontenjanlarına çevirdi. Peki 2018 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM boş kontenjanlar tercih kılavuzu yayımladı mı?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İlk olarak ek tercih yapabilmek için 2018 YKS sınavına girmiş olmak ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkincisi olarak ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olmanız gerekir. Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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