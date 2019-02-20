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Üniversite-belediye işbirliği ile mezunlara iş kapısı aralanıyor

Üniversite mezunlarına istihdam sağlayacak önemli bir projeye imza atan İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Esenyurt Belediyesi, "Akademi Günleri’’ konulu işbirliği protokolü imzaladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
Üniversite-belediye işbirliği ile mezunlara iş kapısı aralanıyor

Üniversite mezunlarına istihdam sağlayacak önemli bir projeye imza atan İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Esenyurt Belediyesi, "Akademi Günleri’’ konulu işbirliği protokolü imzaladı. Kariyer Geliştirme Ofisi’nin organize ettiği imza töreninde üniversite ile belediye beş yıl boyunca ortaklaşa ‘’Akademi Günleri’’ düzenleyecek.


Protokol kapsamında üniversitenin akademik personeli belediyenin yayınlarında konuk yazar olarak yer alabilecek ve Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren istihdam merkezi ile üniversitenin öğrenci işleri otomasyonu entegre bir şekilde mezunlarla iş ilanlarını paylaşacak.


İmza törenine Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, ESİDER Başkanı Fevzi Torolsan ile akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.


Protokol imza töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle işin aslanın midesinde olduğu bir dönemde bu tür işbirlikleri daha ciddi hale geliyor. Sık bir görüşme içinde olduğumuz ve birçok projeyi birlikte yaptığımız üniversitemiz ile sürekli birlik içindeyiz. Biz büyük bir ilçeyiz. Hem ESİDER ile hem de üniversite ile istihdam konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizdeki sanayi sayısı üç bine yakın ve bölgede yaşayan insanımızı buralara yönlendirelim diye düşündük’’ dedi.


Başkan Alatepe, “Bölüm birincilerine kapımız hep açık”


Ayrıca üniversiteden mezun olan bölüm birincilerine de kapılarının açık olduğunu belirten Başkan Alatepe, "Buradan mezun olan bir bölüm birincimize bizzat ben iş teklif ettim. Bölüm birincileri gelsinler yan binaya girsinler ve çalışmaya başlasınlar. Bölüm birincilerine kapımız hep açık olacak. Özellikle belediyemizin istihdam kaynaklarının üniversitemizden karşılanmasını arzu ediyorum’’ diyerek öğrencilere bir de müjde vermiş oldu.


Prof. Dr. Sudi Apak, “Üniversite-sanayi işbirliğini geliştiriyoruz”


Rektör Prof. Dr. Sudi Apak’da konuşmasında, üniversite sanayi işbirliği ile üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılacak iş birliklerinin istihdam sağlamak açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. İşbirliğinin kalıcı olması ve belediyeyle yapılacak akademik çalışmaların paylaşılması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Apak, "Belediye ile akademik çalışmalarda karşılıklı bir paylaşım söz konusu olacak. Özellikle üniversite-sanayi işbirliğini geliştiriyoruz. Hem akademik anlamda hem de danışmanlık anlamında protokoller imzaladık. Öğrencilerimiz protokoller kapsamında çalışma ve staj imkânına sahip olacak. Ayrıca mezunlar ofisinin de kurulması çalışmaları hız kazandı. Bütün bunlara baktığımız zaman üniversitemizin yaptığı çalışmalar ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan çalışmalardır’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
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