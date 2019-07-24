Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı

Edirne Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler, rehber öğretmenlerinden ve tercih bürolarından, eğitim görmek istedikleri üniversiteler hakkında bilgi aldı.

Aileleriyle birlikte büyük heyecan yaşayan öğrenciler, geleceklerini en iyi şekilde planlamak için en doğru tercihi yapmaya çalıştı.

Edirne'de üniversite tercihini yapan Elif Nur Güldiken, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu; doğru tercihi okulundaki rehber öğretmenleri aracılığıyla yapacağını söyledi.

Tıp fakültesinde okumak istediğini anlatan Güldiken, "Sınavda ilk beş bine girdim, inşallah istediğim okul ve bölüme girebilirim." dedi.

Meriç Çelik ise tercih döneminin, bir öğrenci için heyecanlı ve gergin geçtiğini, yapılacak en ufak bir hatanın bir yıllık çalışmanın boşa gitmesine neden olabileceğini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Lisesinde tercih yapan Elif Nur Şahin ise bir yıllık emeğinin karşılığında aldığı puanla, hayalini kurduğu bölüme girebilmek için tercih yapacağını belirtti.

Kendisine hedef koyarak yıl boyunca düzenli çalıştığını ifade eden Şahin, "Hedefim olduğu için sınava hazırlanırken hiç yorulmadım. O yüzden de başarılı olduğuma inanıyorum. İstediğim bölüme de yerleşeceğime inanıyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini istiyorum ve çok heyecanlıyım. Dört yıldır bunun hayalini kuruyordum." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Sercan Çevik de güzel bir tercih yaparak hayalindeki üniversiteye gitmek istediğini anlattı.

Bugün çok heyecanlı olduğunu, ailesinin ve hocalarının yardımıyla heyecanını yeneceğini vurgulayan Çevik, "Sınav istediğim gibi gibi geçti. Heyecanlıyım biraz kafam karışık ama hocalarımızın yardımıyla tercihimi yapacağım. Onlarla güzel bir sıralama yapacağız. Ben İstanbul ya da Marmara Hukuk (Fakültesi) istiyorum. Başka bir yer yok kafamda." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Esra Vural ise YKS'den 323 puan aldığını, geleceğini en iyi şekilde planlamak için doğru tercihi yapmak istediğini dile getirdi.

Vural, "Bugün üniversite tercihleri başladı. Çok heyecanlıyım ve hemen tercih bürosuna geldim. Ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olan üniversiteleri seçtim. İnşallah tercihlerim benim için hayırlı olur." dedi.