Üniversite adaylarına YÖK Atlas önerisi

Akit Eğitim

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınav bir realitedir

Saraç, 2018-YKS’nin ardından yapılan tercihlerin üniversite doluluk oranlarını artırdığına işaret etti. Üniversite programları için belirli kontenjanların bulunduğuna kaydeden Saraç, şunları söyledi:

“Diyelim, hukuk veya tıp için 100 kişilik kontenjan var. Bu programlara bin kişi müracaat ediyorsa bir seçim yapmak zorundasınız. Seçimi insanların maddi durumlarına mı, ailelerinin statülerine mi yoksa şahsi başarılarına bakarak mı yapacaksınız? ‘Başarılarına’ cevabını veriyorsanız sınav kaçınılmazdır. Dolayısıyla sınav; sosyal şartların, adalet ve fırsat eşitliği kavramlarının önümüze koyduğu bir realitedir. Bu sıralama sınavı bir yarışmadır. Bu yarışma, dünyanın yükseköğretimde başarılı birçok ülkesinde de vardır. Dolayısıyla fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti sağlayan sınav sistemi madem vazgeçilemez bir unsurdur, bunun hakkaniyeti en iyi tarzda sağlayacak şekilde kurgulanması, yükseköğretimin ihtiyaçlarına cevap verecek diğer taraftan da milli eğitimin kazanımlarını önemli kılacak bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu sınavda bu kurgunun başarılı bir şekilde yapıldığını görüyoruz.”

Öğrencilere yardımcı oluyoruz

Saraç, tercih yapmakta güçlük çeken adaylara ise şu bilgileri verdi:

“YÖK olarak öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sürecin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve kıymetli öğrencilerimizin bilinçli tercih yapmaları için bir dizi yeniliği hayata geçirdik. Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas’tan yararlanmalarını öneriyoruz. YÖK Atlas Programı’nın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını düşünüyoruz.”

YÖK Atlas’ın öğrencilerden büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Saraç, “Sistem, online olduğu günden bu yana 17 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı. Tercih dönemlerinde sistemi kullanan kişi sayısı 4 milyonu aştı” açıklamasını yaptı.

Sürpriz yok

Öğrencilerin sınav sisteminin genel çerçevesinde ve alt unsurlarında da herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağını dile getiren Prof. Dr. Yekta Saraç, “Üniversite adayları müsterih olsunlar, hukuk dahil bazı programlar için uygulanan başarı sıralaması şartlarında da herhangi bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.