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Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci ile tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını bildirdi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
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