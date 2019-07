Üniversite adaylarına doğru tercih uyarısı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, üniversiteye yerleşen öğrencilerin neredeyse üçte birinin doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun olmadıklarına dikkati çekerek, üniversite adaylarına istek ve yetenekleri, seçtikleri mesleğin geleceği ve üniversitenin o alandaki yetkinliğine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Barca, 2019-YKS tercih süreci ve ASBÜ'de yürütülen tercih danışmanlığı çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite adaylarının tercih yaparken üç temel kıstası mutlaka dikkate almaları gerektiğini anlattı.

Hem meslek hem de yaşam tarzını belirleyecek stratejik bir tercih olan "alan" seçiminde özenli davranılmasının önemine işaret eden Barca, bu noktada öncelikle kişinin istek ve yeteneklerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Bazen kararsız durumların da yaşanabildiğini, böyle bir durumda gelecek idealleri doğrultusunda karar verilebileceğini dile getiren Barca, şöyle konuştu:

"Öğrenciler puanlara fazlasıyla bakıyor. Taban ve tavan puan aralığında kendisini bir yerlere yerleştirmek istiyor. Bu elbette önemli bir referans, buna bakmak önemli ama bu geçmişten bugüne yansıyan bir parametre. Fakat tercihler önümüzdeki dönem için yapılıyor. Yani geçmişte referansın, eğilimin böyle olması, gelecekte böyle devam edeceği anlamına gelmeyebilir. Bu, hataya sebebiyet veren unsurlardan biri. Bir alanın geçmişteki rakamsal referansından ziyade gelecekte nereye doğru evrileceği, iş, istihdam açısından önemini değerlendirmek daha doğru tercihleri beraberinde getirir."

- "Her üniversite her alanda yetkin değildir"

Bölüme karar verildikten sonra buna uygun üniversite tercihinin yapılması gerektiğini aktaran Barca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükseköğretim artık oldukça zengin bir alternatife sahip. Toplamda 207 üniversitemiz bulunmakta ve kapsamlı üniversiteler ağır basıyor. Dolayısıyla hemen hemen her üniversite tercih grubuna giriyor. Fakat her üniversite her alanda yetkin değildir, olamaz da. Bu çerçevede yapılan bölüm tercihiyle üniversitenin o alandaki yetkinliğini uyumlaştırmakta büyük yarar var."

Prof. Dr. Barca, istedikleri üniversiteye puanı yetmeyen öğrencilere de şu önerilerde bulundu:

"O alanda yetkinlik inşa edeceğin stratejilerinde, bağlayıcı denilebilecek kararlarında belirtmiş üniversiteleri tercih edebilirler. Bu temel üç kritere bakıldığında büyük ölçüde yanlış tercih yapmanın önüne geçilebilir. Bu çok önemli. Çünkü adayların her yıl neredeyse üçte biri doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştiği bölümden mutlu olmuyor. Bu durum hem kontenjan hem de ileride insan kaynağı, mali kayıp olarak gündeme geliyor. Bu nedenle sadece yerel değerlendirmelerde, bir kişinin yönlendirmesi, bilgilendirmesiyle tercihte bulunulmamalı."

- "Bu yıl toplam 5 fakültemize 650 civarında öğrenci alacağız"

Tercihler konusunda mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini vurgulayan Barca, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında ilk ve tek tematik devlet üniversitesi olan ASBÜ'de adaylara ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak tercih danışmanlığı desteği verildiğini kaydetti.

ASBÜ'nün sosyal bilimlerde ihtisas üniversitesi olduğuna, bu nedenle de kontenjanlarının daha sınırlı tutulduğuna işaret eden Barca, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne bu yıl ilk kez öğrenci alımına başlayacağız. Psikoloji, tarih, sosyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrencilerimiz kabul edilecek. Üniversitemizin eğitim dili İngilizce. Bu çerçevede Türk dili ve edebiyatı hariç diğer üç bölüme ve diğer fakültelerimize alacağımız öğrenciler öncelikle hazırlık okuluna gidecekler." bilgisini paylaştı.

British Council tarafından yapılan değerlendirmede ASBÜ'nün en iyi İngilizce öğreten ikinci okul seçildiğine dikkati çeken Barca, dil konusunda dünya ölçeğinde eğitim verdiklerini vurguladı. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Barca, şunları kaydetti:

"Bu yıl toplam 5 fakültemize 650 civarında öğrenci alacağız. Öğrenci sayılarının düşük olmasına özel bir önem atfediyoruz. Çünkü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırıyoruz. Öğrencilerimizin merakını ortaya çıkarma, lisans düzeyinde de araştırmaya yönlendirme, yani öğrencileri sadece bilgi yayma değil, bilgi üretme süreçlerine de dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle sayının birebir ilgilenmeler açısından daha az olması lazım."