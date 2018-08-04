Üniversite 2018 tercihleri YKS-5 puanıyla öğrenci alan bölümler

2018 Yüksek Öğretim Kurumları sınav (YKS) sonucuna göre üniversite tercihini yapacak öğrenciler için tercih maratonu 7-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. ÖSYM yayınladığı üniversite tercih kılavuzunda üniversitelerin hangi bölümlerde ve YKS puan türünde öğrenci alınacağına ilişkin bilgilere yer verildi. Peki ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan YKS-5 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri. İşte YKS 5 ve bölümleri

YKS – 5 puanıyla öğrenci alan bölümler: Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları YKS– 5, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Rekreasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Seyahat – Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Spor Yöneticiliği Bölümü Taban Puanları YKS – 5, Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları YKS– 5