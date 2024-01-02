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Ekonomi Union Jack'in Petrol rezervleri stratejisi nasıl: düşüsün ardından artış gösterdi! Dünyanın birçok ülkesi etkileniyor!
Ekonomi

Union Jack'in Petrol rezervleri stratejisi nasıl: düşüsün ardından artış gösterdi! Dünyanın birçok ülkesi etkileniyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 14:02:00 - 2024-01-02 14:13:51
Union Jack'in Petrol rezervleri stratejisi nasıl: düşüsün ardından artış gösterdi! Dünyanın birçok ülkesi etkileniyor!

Birleşik Krallık merkezli bir hidrokarbon arama ve üretim şirketi olan Union Jack Oil, Wressle sahası ve Broughton North hakkında David Bramhill tarafinde analiz geldi! Öte yandan: petrol Rezervin esnek politika duruşunun ekonomik yavaşlamanın etkilerini hafifletmede önemli bir rol oynuyor.

Birleşik Krallık merkezli bir hidrokarbon arama ve üretim şirketi olan Union Jack Oil, Wressle sahası ve Broughton North Prospect'teki rezervlerinde önemli bir artış olduğunu bildirdi. ERCE'nin 31 Aralık 2023 tarihli Yetkili Kişi Raporu (CPR) ile teyit edilen yeni rakamlar, şirketin kanıtlanmış ve muhtemel (2P) rezervlerinde altı yıl önce yapılan son analize göre %263'lük bir artış olduğunu gösteriyor.

Rezervlerdeki önemli artış, öncelikle kaynakların yeniden sınıflandırılmasından ve Ashover Grit ve Wingfield Flags formasyonlarından geri kazanılabilir miktarların rafine tahminlerinden kaynaklanmaktadır. Güncellenen değerlendirme ayrıca Broughton North'taki muhtemel kaynaklarda %20'lik bir artışa yol açmıştır. Bu iyileştirmeler, 2023 ortasına kadar yürütülen kapsamlı üretim verileri, sismik yorumlama ve kuyu testi analizlerinden kaynaklanmaktadır.

Union Jack Oil'in kilit isimlerinden David Bramhill bu olumlu gelişmelerden övgüyle söz ederek, bunların ortak girişim ortaklarının stratejik kararlarını şekillendirmede ve hissedar değerini artırmada oynadığı önemli rolü vurguladı. PEDL180 ve PEDL182 ruhsatlarında %40 hisseye sahip olan şirket, bu yükseltilmiş rezerv tahminlerini operasyonel stratejilerini ve gelecekteki büyüme yörüngesini etkileyebilecek önemli bir kilometre taşı olarak görüyor.

Rezerv tahminlerindeki gelişmeler, sismik yorumlama ve kuyu testleri de dahil olmak üzere modern arama tekniklerinin kaynak ölçümünün doğruluğunu artırmadaki etkinliğinin bir kanıtıdır.

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