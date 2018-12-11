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UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında ikinci tünel tespit edildi" açıklaması

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), sınır bölgesinde ikinci bir tünel tespit edildiğini açıkladı- İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee:"Lübnan topraklarından İsrail'e uzanan bir saldırı tüneli keşfedildi. Tünel İsrail ordusunun kontrolü altındadır ve herhangi bir tehdit oluşturmuyor"

11 Aralık 2018 Salı 18:58
UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında ikinci tünel tespit edildi" açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında bir tünel daha tespit edildiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ziyaret ederek, teknik heyetin Lübnan-İsrail sınır bölgesindeki incelemeleri hakkında bilgi verdi.

"Riskli" olarak nitelendirdiği iki ülke arasındaki Mavi Hat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Berri ile verimli görüşmeler yaptığına işaret eden Del Col, UNIFIL'in ilgili muhataplarla iletişim halinde olduğunu ve özellikle de gelişmelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı doğrultusunda ele alındığını ifade etti.

İncelemeler sırasında daha önce yerinde incelenen sınır bölgesindeki tünelin yakınlarında ikinci bir tünel tespit edildiğine dikkati çeken Del Col, UNIFIL'in konuyu Lübnan silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içerisinde takip ettiğini vurguladı.

Soruşturma çalışmalarının devam ettiğini ve UNIFIL'in iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösterdiğini belirten Del Col, konuyla ilgili bağımsız olarak tamamladıkları soruşturmaların sonuçlarını Lübnanlı muhataplarıyla paylaşmayı sürdüreceklerine dair Avn ve Berri'yi bilgilendirdiklerini kaydetti.

UNIFIL daha önce de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

- İsrail'den üçüncü tünel iddiası

Öte yandan İsrail'den "üçüncü tünel" iddiası geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan topraklarından İsrail'e uzanan bir saldırı tüneli keşfedildi. Tünel İsrail ordusunun kontrolü altındadır ve herhangi bir tehdit oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.

Tünelin ordu tarafından patlatılarak imha edildiğini aktaran Adraee, askerlerin imha sonrası tünelde incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

İsrail ordusundan cumartesi günü yapılan açıklamada da Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiği iddia edilmişti.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:58
  1. Lübnan
  2. Mavi Hat bölgesi
  3. tünel tespit edildi
  4. UNIFIL

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