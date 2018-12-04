THY- Euroleague
0553 313 94 23

UNIFIL'den görev bölgesindeki istikrarı koruma vurgusu

UNIFIL Sözcüsü Malene Jensen, Lübnan'dan İsrail'e sızmak için Hizbullah tarafından çok sayıda tünelin kazıldığına işaret ederek UNIFIL'in görev yaptığı bölgede sükunetin hüküm sürdüğünü belirtti

04 Aralık 2018 Salı 15:04
UNIFIL'den görev bölgesindeki istikrarı koruma vurgusu

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), görev bölgesi Lübnan-İsrail sınırındaki istikrarın sürmesi için ilgili taraflarla iletişime geçildiğini bildirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, UNIFIL Sözcüsü Malene Jensen, Lübnan'dan İsrail'e sızmak için Hizbullah tarafından çok sayıda tünelin kazıldığına işaret ederek UNIFIL'in görev yaptığı bölgede sükunetin hüküm sürdüğünü belirtti.

Tünellere ilişkin basında çıkan haberleri gördüklerini ve bölgedeki istikrar ile sükunetin korunması için ilgili tüm muhataplarla iletişime geçildiğini aktaran Jensen, tarafların UNIFIL'in irtibat ve koordinasyon mekanizmalarını kullanmasını sağlamaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- İsrail operasyon başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünelleri ortadan kaldırmak için Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurmuştu.

"Günlerce" sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı aktarılan açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

- UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.

Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:04
  1. Lübnan
  2. UNIFIL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı
    1. Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya..
    2. Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. Galatasaray kafilesi Ankara'da
    5. Otomotiv pazarındaki rekabet lideri..
    6. ANALİZ - AB yaptırım engelini aşmakta..
    7. CHP TBMM Grup Toplantısı
    8. Osmaniye kırsalında patlayıcı ele..
    9. Devlet hastanesinin bahçesinde mutlu son
    10. Sultanbeyli'de spor şenliği
    11. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem..
    12. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
    13. Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
    14. Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
    15. Dev şirket konkordato ilan etti
    16. Kayıp dağcıyı "gitme" diye uyarmış
    17. Geleceğin dili kodlama İHL'lere geliyor
    18. Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir..
    19. Dev banka dolar tahminini düşürdü!..
    20. İsrail, Lübnan sınırında ortaya..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar