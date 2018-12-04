UNIFIL'den görev bölgesindeki istikrarı koruma vurgusu

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), görev bölgesi Lübnan-İsrail sınırındaki istikrarın sürmesi için ilgili taraflarla iletişime geçildiğini bildirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, UNIFIL Sözcüsü Malene Jensen, Lübnan'dan İsrail'e sızmak için Hizbullah tarafından çok sayıda tünelin kazıldığına işaret ederek UNIFIL'in görev yaptığı bölgede sükunetin hüküm sürdüğünü belirtti.

Tünellere ilişkin basında çıkan haberleri gördüklerini ve bölgedeki istikrar ile sükunetin korunması için ilgili tüm muhataplarla iletişime geçildiğini aktaran Jensen, tarafların UNIFIL'in irtibat ve koordinasyon mekanizmalarını kullanmasını sağlamaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- İsrail operasyon başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünelleri ortadan kaldırmak için Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurmuştu.

"Günlerce" sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı aktarılan açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.



- UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti.

Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

