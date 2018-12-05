UNIFIL "tünel iddiası" için İsrail'e ekip gönderiyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair iddiaları araştırmak üzere İsrail'e bir ekip göndereceği bildirildi.

İki ülkenin sınırında yer alan Rasu'n-Nakura bölgesinde Lübnan ve İsrail ordusundan yetkililer ile UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının ardından UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu toplantının daha önceden planlanan rutin buluşma olduğu belirtildi.

Toplantıda İsrail'in sınır bölgesindeki tünelleri arama çalışmalarının ele alındığı aktarılan açıklamada, "Hizbullah'a ait tünellerin olduğuna" dair iddiaları araştırması için UNIFIL'den bir ekibin yarın İsrail'e gideceği vurgulandı.

Açıklamada, UNIFIL'in Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri ile gerçekleştirdiği üçlü toplantının yanı sıra taraflarla sürdürdüğü koordinasyon mekanizmalarının, bölgede olabilecek gerginliklerin önüne geçme konusunda etkili olduğu dile getirildi.

Taraflara, durumu olumsuz etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden uzak durma çağrısında bulunan Del Col, şunları kaydetti:

"Toplantıda, UNIFIL'in olayı araştırmak üzere 6 Aralık'ta İsrail'e teknik bir ekip gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı. Tüm tarafların, küçük bir olayın hızlıca tehlikeli ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinin farkında olması gerekiyor."

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.