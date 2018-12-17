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UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında 4 tünel olduğu iddiasını doğruladı

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL):"UNIFIL'ın bağımsız değerlendirmeleri, İsrail'in kuzeyindeki Mavi Hat bölgesine yakın 4 tünelin varlığını teyit ediyor. UNIFIL, bağımsız olarak yaptığı teknik incelemeler sonucunda tünellerden 2'sinin Mavi Hattı geçtiğini tespit etti"

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:41
UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında 4 tünel olduğu iddiasını doğruladı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun sınırda ortaya çıkardığını iddia ettiği 4 tüneli doğruladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Mavi Hat bölgesinde yürüttüğü çalışmaların takip edildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun şu ana kadar sınır bölgesinde 4 tünel bulduğu konusunda yetkilileri bilgilendirdiği ve bunun üzerine UNIFIL'den teknik ekiplerin gerçeği öğrenmek amacıyla Mavi Hat bölgesinde incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNIFIL'ın bağımsız değerlendirmeleri, İsrail'in kuzeyindeki Mavi Hat bölgesine yakın 4 tünelin varlığını teyit ediyor. UNIFIL, bağımsız olarak yaptığı teknik incelemeler sonucunda tünellerden 2'sinin Mavi Hattı geçtiğini tespit etti. Bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geliyor."

Konunun endişe verici olduğu ifade edilen açıklamada, UNIFIL'ın bu yöndeki teknik araştırmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca BMGK'nın 1701 sayılı kararı doğrultusundaki sorumlulukları bağlamında Lübnan makamlarından acil takip başlatması istenirken, UNIFIL'ın görev bölgesinde sükunetin hakim olduğu ve yanlış anlaşılmalara karşı taraflarla iletişim halinde olunduğu dile getirildi.

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:41
  1. Hizbullah'a ait tünel
  2. İsrail
  3. Lübnan
  4. UNIFIL

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