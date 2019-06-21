ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu Tokat’ta başladı

ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Tokat’’ta “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda başladı. Kongreye başta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin olmak üzere Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Salih Bilgiç, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Gümüşhane ÜniversitesiProf. Dr Halil İbrahim Zeybek, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Emin Aşıkkutlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydınile çok sayıda akademisyen katıldı. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Karadeniz Üniversiteleri arasında iş birliğini hedefleyen bölgesel bir platform olan UNİDOKAP Sempozyumu Ziraat, Çevre, Fen ve Sosyal Bilimler tabanlı konu başlıklarından oluşuyor.

Sempozyumda açılış konuşmasını Sempozyumu Düzenleme Kurulu BaşkanDr. Öğr. Üyesi Doğan Bozdoğan yaptı. DOKAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi’nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü ve DOKAP Bölgesel Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ÜNİDOKAP’ın gerçekleştirdiği proje, etkinlik ve kongrelerle gerek bölge gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydetti. Önemli bir platformun dönem başkanlığının Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yürütülmekte olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Bu kapsamda ilki Karadeniz Teknik Üniversitesi, ikincisi Ondokuz Mayıs Üniversitesin dönem başkanlıklarında gerçekleştirilen Uluslararası ÜNİDOKAP sempozyumunun üçüncüsü “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” teması ile üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenmektedir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından sempozyum çalışmaları başlatıldı.